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  • Крицюк о Тольятти в 1990-е: «Зайдешь в другой квартал – местным лучше не попадаться. Бывало, ножом угрожали, рюкзак вытряхивали, деньги могли забрать. До 14-15 лет было напряженно»
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Крицюк о Тольятти в 1990-е: «Зайдешь в другой квартал – местным лучше не попадаться. Бывало, ножом угрожали, рюкзак вытряхивали, деньги могли забрать. До 14-15 лет было напряженно»

Станислав Крицюк рассказал о криминальном прошлом Тольятти.

– В детстве вы жили в Тольятти. В 90-е, по слухам, это был один из самых криминальных городов – там был «золотой» АвтоВАЗ. Часто ли вы сталкивались с «гопотой» или другими криминальными элементами?

– Не часто, но бывало. Было так, что если зайдешь в другой квартал, то местных парней лучше обходить, а точнее – не попадаться. Тебя остановят, спросят, что делаешь не в своем районе. Сталкивался с таким.

Не могу сказать, что в раннем детстве было волнительно, но примерно до 14-15 лет было напряженно. Бывало, останавливали, ножом угрожали, но ничего не происходило. Причем ребята были ненамного старше меня, года на три-четыре. Рюкзак вытряхивали, но в те времена не было телефонов и еще чего-то ценного. Деньги только могли забрать.

Проездной был для многодетной семьи, его не брали просто потому, что им не воспользуешься. Ничего такого сверхсерьезного лично у меня не случалось.

Наверное, я был занят делом, учебой, тренировками, поэтому не так часто гулял и попадал в такие ситуации.

Пару лет назад приезжал в Тольятти, к родителям. Делал пробежку до их квартиры, это километра два. Задумался: в прошлом вечером не в своем районе после 22 часов не побегал бы спокойно, в наушниках. А в детстве, пересекая эти кварталы, нужно было быть бдительным, – сказал голкипер «Тюмени».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «72.ру»
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