Родри и Карвахаль на костылях посетили сбор сборной Испании. Партнеры встретили их аплодисментами
Родри и Даниэль Карвахаль приехали поддержать сборную Испании.
Команда Луиса де ла Фуэнте встретится с командами Дании и Сербии в Лиге наций. Матчи пройдут 12 и 15 октября.
Поддержать партнеров приехали полузащитник «Манчестер Сити» Родри и защитник «Реала» Карвахаль. Оба этих игрока получили травму связок колена и пропускают сбор национальной команды.
Они прибыли в расположение сборной на костылях. Футболисты, принимающие участие в сборе, встретили травмированных партнеров аплодисментами.
Фото: https://x.com/SEFutbol/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Испании
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