Родри и Карвахаль на костылях посетили сбор сборной Испании. Партнеры встретили их аплодисментами

Родри и Даниэль Карвахаль приехали поддержать сборную Испании.

Команда Луиса де ла Фуэнте встретится с командами Дании и Сербии в Лиге наций. Матчи пройдут 12 и 15 октября.

Поддержать партнеров приехали полузащитник «Манчестер Сити» Родри и защитник «Реала» Карвахаль. Оба этих игрока получили травму связок колена и пропускают сбор национальной команды.

Они прибыли в расположение сборной на костылях. Футболисты, принимающие участие в сборе, встретили травмированных партнеров аплодисментами.

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