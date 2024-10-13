Черчесов о Казахстане, не забивающем 4 матча: «Потихоньку делаем то, что хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля»
Станислав Черчесов высказался о 4 матчах Казахстана без забитых голов.
«Мы потихоньку делаем то, что мы хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля.
Чтобы забивать таким сборным, нужны либо качественная командная игра, либо индивидуальные качества футболиста. Сейчас мы делаем ставку на первое», – сказал главный тренер сборной Казахстана после поражения от Словении (0:1) в Лиге наций.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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