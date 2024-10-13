Мвила о детстве: «Я жил с мамой в центре для женщин, пострадавших от насилия. Мою первую зарплату забирал отец, приходилось идти к банкомату в 00:01, чтобы успеть снять деньги и помочь матери»

Янн Мвила рассказал о сложном детстве во Франции.

«Мне было 9 лет, когда представители «Амьена » заметили меня на парковке возле цирка. Я сходил на просмотр, и он стал успешным.

В то время я жил в центре для женщин, ставших жертвами насилия, вместе со своей мамой. Вы даже представить не можете, какая царит солидарность между женщинами, пережившими один и тот же ад. Я прошел через это и научился состраданию. Несмотря на все грустные моменты, мы с братьями и сестрами разделили и по-настоящему хорошие времена, потому что мы были вместе», – сказал бывший полузащитник «Интера» и «Рубина», выступающий за «Кан».

Также Мвила рассказал, что ему с трудом удавалось помогать родственникам после подписания первого профессионального контракта в 18 лет.

«Мой отец распоряжался моей зарплатой в соответствии с доверенностью. Если мне платили 5-го, а 6-го или 7-го я шел к банкомату, на счету уже ничего не оставалось. Отец забирал все. Мне с ним было очень тяжело.

Мне приходилось идти к банкомату в 00:01, когда приходили деньги, и только тогда я мог снять их и помочь маме», – отметил Мвила.