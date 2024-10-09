Экс-форвард «Арсенала» и Ирландии Стоукс приговорен к 15 месяцам тюрьмы за хранение кокаина на 3000 фунтов. Он пытался скрыться от погони на скорости 160 км/ч

Энтони Стоукс приговорен к 15 месяцам тюрьмы и 5-летнему запрету на вождение.

В январе прошлого года экс-форвард «Арсенала » Энтони Стоукс был задержан с кокаином после автомобильной погони. После остановки автомобиля, пытавшегося скрыться, Стоукс и его пассажир пытались убежать. В салоне машины нашли кокаин на сумму почти 3000 фунтов. Кроме того, бывший футболист превысил допустимую норму алкоголя, ехал со скоростью 160 километров в час и едва не столкнулся с другим автомобилем.

Сегодня судья Грэйнн Мэлоун в Окружном суде Дублина приговорила экс-футболиста к тюремному заключению после того, как выяснилось, что он не прошел недавний тест на наркотики. Обнаружилось, что в его организме все еще есть следы кокаина. Бывший футболист также признал себя виновным в хранении 86 пачек наркотиков, замаскированных под таблетки, примерно через десять дней после преследования на дороге, что судья сочла отягчающим обстоятельством.

Адвокат Стоукса заявила, что отец троих детей отрицал свои проблемы с наркотиками и может нуждаться в интенсивной психологической помощи и лечении в стационаре. Позднее Стоукс рассказал, как его проблемы с алкоголем переросли в кокаиновую зависимость после окончания футбольной карьеры.

Он признал себя виновным в незаконном хранении кокаина, спрятанного в носке, и подтвердил, что хранил наркотики в том числе для распространения и продажи. Бывший футболист также подтвердил, что не предъявил водительские права во время погони и не имел страховки на автомобиль.

Судья Мэлоун, изначально сообщившая, что ему может грозить до двух лет тюремного заключения, смягчила приговор за признание им вины.

Вместе с тем сообщается, что Стоукс подал апелляцию на приговор и заплатил 840 фунтов залога ради временного освобождения.

Стоукс, начавший карьеру в «Арсенале» и дебютировавший за клуб в 2005 году, также выступал за «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы, а также за сборную Ирландии. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.