Березовский о чемпионстве «Динамо»: «В конце концов это произойдет. Сейчас тяжело конкурировать с «Зенитом», но можно» 

Роман Березовский считает, что «Динамо» рано или поздно станет чемпионом Мир РПЛ.

— Как вам нынешнее «Динамо» под руководством Марцела Лички?

— Фрагментарно пока показывает команда хороший футбол, но нет стабильности. Да, концовка прошлого сезона вселила надежду, когда «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. Но сейчас хорошие игры чередуются с неудачными. Хочется стабильности, но в принципе команда очень симпатичная.

— Почему, на ваш взгляд, в прошлом сезоне она упустила золото, хотя в последнем туре чемпионата против «Краснодара» (0:1) ее устраивала ничья?

— Честно говоря, нужно быть внутри клуба, чтобы достоверно это понять. Со стороны сложно об этом рассуждать.

— Вы были дважды в «Динамо», и оба раза случались сезоны, когда команда могла побороться за высокие места — в 2003 году при Прокопенко и в сезоне-2014/2015 при Черчесове. Но всякий раз проваливались в конце. Почему «Динамо» уже несколько десятилетий не может взять золото при любых руководителях и тренерах?

— Я думаю, это просто стечение обстоятельств. Просто совпадения такие. В конце концов все это произойдет. Сейчас, конечно, тяжело конкурировать с «Зенитом ». Но тем не менее можно, – сказал бывший вратарь «Динамо».