Березовский о жизни в Армении: «Цена аренды подскочила в 2-3 раза из-за наплыва людей. Больше разных национальностей стало – тут это необычно»

Роман Березовский рассказал, как изменилась жизнь в Армении за последний год.

– Ваш подопечный по сборной Бучнев мне рассказывал, что за последний год аренда жилья в Ереване поднялась чуть ли не в три раза. Вас это коснулось?

– Да, я тоже сейчас довольно много времени провожу в Армении. С недавних пор начал снимать квартиру. Действительно, цена аренды подскочила в два-три раза. Произошел наплыв людей, а спрос рождает предложение. Вот люди, которые занимаются недвижимостью, и воспользовались ситуацией.

– Сейчас этот наплыв немного схлынул?

– Осенью и ближе к Новому году был большой наплыв, сейчас – как будто бы спал немного. Один день кажется так, другой – иначе.

– Местное население терпимо относится к релокантам?

– Армяне сами по себе гостеприимный народ, но все по-разному к этой ситуации относятся. Те, кому это выгодно, только рады. Есть, наверное, и те, кто недоволен.

Но большинство, по ощущениям, довольно. Больше людей разных национальностей стало, движухи – для Армении это все необычно, – сказал сказал тренер вратарей сборной Армении, игравший за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».