Березовский о жизни в Армении: «Цена аренды подскочила в 2-3 раза из-за наплыва людей. Больше разных национальностей стало – тут это необычно»

Теги Зенит Химки Роман Березовский премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва сборная Армении по футболу высшая лига Армения Станислав Бучнев Чемпионат.com деньги Футбол

Роман Березовский рассказал, как изменилась жизнь в Армении за последний год.

– Ваш подопечный по сборной Бучнев мне рассказывал, что за последний год аренда жилья в Ереване поднялась чуть ли не в три раза. Вас это коснулось?

– Да, я тоже сейчас довольно много времени провожу в Армении. С недавних пор начал снимать квартиру. Действительно, цена аренды подскочила в два-три раза. Произошел наплыв людей, а спрос рождает предложение. Вот люди, которые занимаются недвижимостью, и воспользовались ситуацией.

– Сейчас этот наплыв немного схлынул?

– Осенью и ближе к Новому году был большой наплыв, сейчас – как будто бы спал немного. Один день кажется так, другой – иначе.

– Местное население терпимо относится к релокантам?

– Армяне сами по себе гостеприимный народ, но все по-разному к этой ситуации относятся. Те, кому это выгодно, только рады. Есть, наверное, и те, кто недоволен.

Но большинство, по ощущениям, довольно. Больше людей разных национальностей стало, движухи – для Армении это все необычно, – сказал сказал тренер вратарей сборной Армении, игравший за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

23 комментария

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jonnysilverhand01
Березовский армянин … говорит о приезжих русских, забавно
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#nikon
По динамике роста экономика Армении сегодня в мировых лидерах.
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Tigran Shuts
Вечером в выходные в центре Ереване гуляет русских больше чем в Москве.
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Сергей Батурин
Ответ Добрый Ретроград
Я думал Бориска оживился и в Армению свалил как иноагент.
как иноагент, только с нашей стороны!
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RAMIK
Вообще в Армении более 99% местных было до последних событий. Это так себе показатель скажу я вам.
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Viktor Martunov
Ответ Добрый Ретроград
Я думал Бориска оживился и в Армению свалил как иноагент.
Ну какой ты Добрый? нормального кипера с ног до головы " облили".
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Viktor Martunov
Ответ savik-A.M.
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Ну а что? там тепло, питьë,еда, горный воздух, добрые соседи с двух сторон, что надо чтобы встретить старость...
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Viktor Martunov
Ответ Фан Рубина
Будет местным стимул теперь зарабатывать в 2-3 раза больше.
Летом на Черноморском побережье.
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Фан Рубина
Будет местным стимул теперь зарабатывать в 2-3 раза больше.
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Призрак Джона Готти
Не "спрос рождает предложение", а жадность тамошних жлобов взвинтила цены. Давайте называть вещи своим именами.
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savik-A.M.
Ответ Viktor Martunov
А что у них конкретно попëрло?Гранитный камень на памятники, коньяк, или новые Рафики стали выпускать, долма на экспорт пошла, а точно, осетрина в консервах.
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artem saribekyan
Ответ Viktor Martunov
А что у них конкретно попëрло?Гранитный камень на памятники, коньяк, или новые Рафики стали выпускать, долма на экспорт пошла, а точно, осетрина в консервах.
Сколько же в тебе дерьмового высокомерия... В школе учился хоть?
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