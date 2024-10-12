Сычев о Пьяниче в РПЛ: «Такой звездный игрок давно не приезжал. Его пример покажет иностранцам, что у нас сильная лига и к нам стоит ехать. Он поднимает уровень чемпионата»

Дмитрий Сычев оценил влияние трансфера Миралема Пьянича на РПЛ.

– Положительно ли переход Пьянича скажется на имидже лиги? Может ли его приезд заново открыть дорогу в РПЛ для других звезд?

– Конечно, его приезд положительно скажется на РПЛ. Думаю, многие уже оценили этот эффект, потому что такой качественный и звездный футболист давно к нам не приезжал. Пусть даже он в возрасте, но мы уже увидели по нескольким матчам, что он набирает форму и делает на поле такие вещи, которые поднимают уровень нашего чемпионата.

Его приезд показывает, что наш чемпионат действительно сильный, конкурентоспособный и требующий больших усилий. У нас и так сильные легионеры, но его трансфер, конечно же, поможет в продвижении истории с иностранцами, у которых были сомнения насчет приезда в Россию.

Ни для кого не секрет, что не все хотят ехать в наш чемпионат. Однако пример Пьянича многим покажет, что у нас сильная лига и что к нам стоит ехать. Я думаю, он на уровне личных связей расскажет, как его здесь принимали и как у нас люди действительно любят футбол, – сказал бывший нападающий «Локомотива».