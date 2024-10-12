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Сычев о Пьяниче в РПЛ: «Такой звездный игрок давно не приезжал. Его пример покажет иностранцам, что у нас сильная лига и к нам стоит ехать. Он поднимает уровень чемпионата»

Дмитрий Сычев оценил влияние трансфера Миралема Пьянича на РПЛ.

Положительно ли переход Пьянича скажется на имидже лиги? Может ли его приезд заново открыть дорогу в РПЛ для других звезд?

– Конечно, его приезд положительно скажется на РПЛ. Думаю, многие уже оценили этот эффект, потому что такой качественный и звездный футболист давно к нам не приезжал. Пусть даже он в возрасте, но мы уже увидели по нескольким матчам, что он набирает форму и делает на поле такие вещи, которые поднимают уровень нашего чемпионата.

Его приезд показывает, что наш чемпионат действительно сильный, конкурентоспособный и требующий больших усилий. У нас и так сильные легионеры, но его трансфер, конечно же, поможет в продвижении истории с иностранцами, у которых были сомнения насчет приезда в Россию.

Ни для кого не секрет, что не все хотят ехать в наш чемпионат. Однако пример Пьянича многим покажет, что у нас сильная лига и что к нам стоит ехать. Я думаю, он на уровне личных связей расскажет, как его здесь принимали и как у нас люди действительно любят футбол, – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЦСКА
logoДмитрий Сычев
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
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