Беларусь не пропустила в 5 официальных матчах подряд. Рекорд – 6 игр при Криушенко
Сборная Беларуси продлила серию без пропущенных голов до 5 официальных матчей.
В 3-м туре Лиги наций команда Карлоса Алоса сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).
Ранее в турнире белорусы обыграли Люксембург (1:0) и поделили очки с Болгарией (0:0), а в прошлом году было две победы – над Косово (1:0) и Андоррой (1:0) в рамках отбора Евро-2024.
Прежде в истории сборной Беларуси лишь однажды фиксировалась более продолжительная сухая серия в официальных играх. В 2018 году команда под руководством Игоря Криушенко не пропустила в 6 матчах Лиги наций кряду, финишировав в своей группе первой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Прессбол»
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