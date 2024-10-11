ЭСК поменяла решение и признала ошибку: хотя все было очевидно сразу. Шум в телеграме помог

Странности в Первой лиге.

Очевидный офсайд игроков «Родины», после которого они забили и сыграли вничью с «Арсеналом» в Мелбет Первой лиге только со второй попытки признали судейской ошибкой.

Экспертно-судейская комиссия сначала шокировала тем, что поддержала арбитров после очевидного ляпа, а потом удивила тем, что сама же передумала во второй заход.

Офсайд увидели только через 5 дней после матча. Почему-то ЭСК сразу не учла запись с тактической камеры

Как все было в матче: «Родина» открыла счет на 57-й минуте после офсайда. В момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин находились явно впереди защитников «Арсенала». Тонкость в том, что это толком не показали в трансляции, общая камера не успела за моментом, но вот после игры с тактической записи тульского клуба все можно было рассмотреть четко.

9 октября ЭСК выпустила разбор момента, где поддержала ассистента, который не зафиксировал офсайд: «По мнению всех членов комиссии, Рейна находился предположительно на одной линии с предпоследним игроком «Арсенала» Артемом Поповым в момент передачи, и предоставленные ракурсы видеосъемки не позволяют комиссии делать вывод об очевидной ошибке ассистента », – так объяснили неожиданное решение.

Важна эта формулировка – про предоставленные ракурсы. Сразу возникло впечатление, что ЭСК смотрела только то, что было в эфире, но не учитывало запись «Арсенала».

Журналист Сергей Ильев на следующий день после матча ее выложил, расположение игроков было видно лучше, чем в трансляции – офсайд явный, не были нужны линии. Причем на матче работал ВАР, но там был доступ только к трансляционным камерам, а такого ракурса не было.

Вечером 10 октября ЭСК передумала: через пять дней после матча офсайд все-таки рассмотрели.

В заявлении отметили, что «Арсенал» сначала не направил запись с тактической камеры вместе с запросом, поэтому первоначально «вне игры» и не подтвердили. В итоге ЭСК сама запросила ролик и повторно разобрала эпизод – теперь все бесспорно.

«Комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры по завершении атакующей фазы, а судье следовало отменить гол. Имеющиеся в распоряжении ВАР ракурсы видеосъемки указанного эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента . По этой причине комиссия поддерживает невмешательство ВАР в данную ситуацию», – говорится в итоговом заключении комиссии.

Хорошо, что разобрались, но метания по ходу выглядели странно.

Главный по внедрению ВАР в России Леонид Калошин объяснил Сергею Ильеву тонкости эпизода: «Ассистент судьи по своей вине оказался в плохой позиции (правее примерно в 1,5 метрах от линии офсайда) в момент принятия решения, поэтому для него Рейна расположился в правильном положении (левее от взора помощника, который думал, что занимает позицию по линии офсайда) и вдобавок оказался перекрыт другим нападающим «Родины», что затруднило для него обзор деталей по голове, корпусу и ногам перуанца. Помощь от ВАР была невозможна по причине того, что основная камера не схватила в кадре одновременно трех футболистов: пасующего, предпоследнего игрока обороняющейся команды и нападающего, принимавшего мяч.

Это яркий пример того, что на сегодняшний день качество съемки (а именно – работа операторов за камерами) в тех играх Первой лиги, которые не выбираются для ТВ-показа, к сожалению, не соответствует требованиям, которые предъявляются для ВАР . Еще раз укрепился в своем мнении: только телевизионные матчи подходят для системы ВАР, если хочется, чтобы работа имела большие шансы оказаться эффективной. Без высококачественной съемки такие коллизии будут происходить регулярно. И аудитории стоит быть готовой к этому фактору на домашних матчах «Родины» и «Черноморца», ведь только на их играх работает ВАР вне зависимости от того, показывают встречу на каналах холдинга «Матч» или нет».

ЭСК занималась «анализом СМИ», поэтому эпизод разобрали заново. Но почему не сразу?

Со стороны судейской комиссии уточнили, что повторно рассмотрели момент после «анализа СМИ». Особенно ярко выступил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский – прикрепил понятный скриншот и добавил в телеграм-канале:

«Очень жаль, что встреча [главы департамента судейства и инспектирования РФС] Милорада Мажича с комментаторами «Матча» была во вторник, а не сегодня [в четверг]. Иначе непременно спросили бы серба о решениях ЭСК. На встрече Мажич говорил, что у ЭСК ни в коем случае нет цели обелить и оправдать арбитров. Но чем тогда объяснить решение по офсайду в матче «Родина» – «Арсенал»?

Экс-арбитр Анатолий Синяев объяснил , почему ЭСК сразу не рассматривала кадры с тактической камеры, хотя они активно гуляли по телеграму:

«Дело в протоколе обращений в ЭСК. Там, по моей информации, прописано, что при обращении в ЭСК клубы присылают дополнительные видео, если есть необходимость. Изначально Тула этого не сделала, поэтому на заседание ушла только официальная съемка. Уже после публикации решений общественность вновь всколыхнулась, и пленка дошла до иностранных специалистов ».

Опять же – приятно, что в итоге ошибку назвали ошибкой. Неясно только, в каком вакууме находились сотрудники, сопровождающие работу ЭСК – и как они допустили, что первое заявление комиссии было настолько нелепым и очевидно ошибочным. Неужели правда не заметили, что в медиа давно есть кадры, на которых все видно? Почему не запросили их у «Арсенала» сразу, чтобы не выступать с заявлением, которое потом пришлось опровергать?

«Арсенал» спас ничью на 88-й минуте, а мог и выиграть, если бы не ошибка арбитра.

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Фото: vk.com/fc_rodina