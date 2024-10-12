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Хавбек ЦСКА Кисляк: «Месси был кумиром детства – он иначе видит футбол. В игре Родри, де Брюйне, Бареллы и Джаки стараюсь подмечать лучшее»

Матвей Кисляк из ЦСКА рассказал о любимых футболистах.

19-летний полузащитник провел в этом сезоне девять матчей в составе армейцев во всех турнирах и забил один гол.

– Есть в мировом футболе игроки, на которых ты хочешь равняться?

– Много таких футболистов. Классных полузащитников очень много. Стараюсь смотреть за их игрой, в каждом подмечать лучшие качества. Родри, де Брюйне, Барелла из «Интера», Джака.

Кумиром моего детства был Месси – везде он у меня (показывает заставку телефона, на которой фотография Месси – прим. ред.). Он вообще иначе видит футбол.

Но важно еще и оставаться человеком, быть скромным, особо нигде не выпендриваться. Есть игроки, которые показывают хороший футбол, однако в жизни ведут себя не очень. Это не мой путь.

Я хочу оставаться человеком. Многие будут запоминать именно это, и не хочется, чтобы говорили: «Матвей Кисляк…» И дальше какое–нибудь непечатное слово.

Поделюсь своими впечатлениями о Пьяниче. Никто не будет спорить, что это звезда мирового футбола. Но на него смотришь и прям поражаешься: Миралем очень скромный, без лишнего пафоса. Это бросается в глаза.

При этом видно, что человек с амбициями. Он не просто приехал доигрывать: даже на тренировках видны его желание, страсть к футболу. Он весь горит этим делом, – сказал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.

Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
logoМиралем Пьянич
logoГранит Джака
logoКевин де Брюйне
logoНиколо Барелла
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