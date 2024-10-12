Хавбек ЦСКА Кисляк: «Месси был кумиром детства – он иначе видит футбол. В игре Родри, де Брюйне, Бареллы и Джаки стараюсь подмечать лучшее»
19-летний полузащитник провел в этом сезоне девять матчей в составе армейцев во всех турнирах и забил один гол.
– Есть в мировом футболе игроки, на которых ты хочешь равняться?
– Много таких футболистов. Классных полузащитников очень много. Стараюсь смотреть за их игрой, в каждом подмечать лучшие качества. Родри, де Брюйне, Барелла из «Интера», Джака.
Кумиром моего детства был Месси – везде он у меня (показывает заставку телефона, на которой фотография Месси – прим. ред.). Он вообще иначе видит футбол.
Но важно еще и оставаться человеком, быть скромным, особо нигде не выпендриваться. Есть игроки, которые показывают хороший футбол, однако в жизни ведут себя не очень. Это не мой путь.
Я хочу оставаться человеком. Многие будут запоминать именно это, и не хочется, чтобы говорили: «Матвей Кисляк…» И дальше какое–нибудь непечатное слово.
Поделюсь своими впечатлениями о Пьяниче. Никто не будет спорить, что это звезда мирового футбола. Но на него смотришь и прям поражаешься: Миралем очень скромный, без лишнего пафоса. Это бросается в глаза.
При этом видно, что человек с амбициями. Он не просто приехал доигрывать: даже на тренировках видны его желание, страсть к футболу. Он весь горит этим делом, – сказал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.
Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий