«Барселона» получит от ФИФА свыше 6,3 млн евро за травмированного в сборной Испании Гави

«Барселоне» положена крупная компенсация от ФИФА.

Mundo Deportivo сообщает, что 20 октября, если не произойдет ничего непредвиденного, в заявку «блауграны» на матч с «Севильей» попадет Гави. К этому моменту пройдет 335 дней с момента получения им травмы в составе сборной Испании .

Международная федерация футбола будет обязана перечислить каталонцам 6 328 784 млн евро. Отсчет будет вестись с 16 декабря 2023 года (первые 28 дней после повреждения для целей компенсационной программы не учитываются), и за каждый день с этого числа «Барселоне» будет полагаться по 20 548 евро.

Испанский клуб уже учел 4 643 848 евро в качестве доходов за прошлый сезон. В этом сезоне за Гави он получит еще 1 684 936 евро – при условии участия футболиста в матче с «Севильей». Сумма вырастет, если возвращение хавбека будет отложено. ФИФА может компенсировать максимум 7,5 млн евро.