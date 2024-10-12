Миранчук забил 1-й гол за «Сьон» – в товарищеском матче с «Лозанной-Уши»

Антон Миранчук забил первый гол за швейцарский «Сьон».

Это произошло на 22-й минуте товарищеского матча против клуба «Лозанна-Уши » (1:0, второй тайм).

28-летний российский игрок перешел в «Сьон » в начале сентября как свободный агент после истечения срока контракта с «Локомотивом»

Миранчук успел провести за новую команду три матча в чемпионате Швейцарии, но не отметился в них результативными действиями.