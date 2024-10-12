Хавбек «Крыльев» Бабкин о задаче в РПЛ: «В восьмерку залезть сможем. Хочется прогрессировать, для этого в какой-то момент будут нужны новые цели» 

Сергей Бабкин высказался о задаче «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-е место.

— Вокруг «Крыльев» в последние недели была шумиха из-за возможного увольнения Осинькина. Теперь губернатор Самарской области объявил, что никаких кадровых перестановок не будет. При этом поставил цель финишировать в этом сезоне на восьмом месте в чемпионате. Не слишком жесткая постановка задачи?

— Это большой спорт, большой футбол. Я считаю, тут должна быть поставлена задача. Потом уже после завершения сезона действительно будет оцениваться работа, что сделали, что получилось, что нет. Поэтому я не считаю, что тут как-то жестко ставится вопрос. У нас в целом и была задача в восьмерку попасть. Поэтому если это минимальная задача, то согласен с ней.

— Нынешние «Крылья» были восьмыми два года назад, но это до ухода лидеров вроде Зиньковского, Пиняева и Глушенкова. Верите, что сейчас можете превзойти этот результат?

— Ну в восьмерку залезть, думаю, сможем. А там посмотрим, как все получится. Будем работать над этим, но я в целом вижу, что мы способны.

— Еще губернатор написал в своем телеграм-канале сделать так, чтобы не терять ведущих игроков. Как это возможно при нынешних финансах?

— Это тяжелый вопрос. Просто, наверное, нужны какие-то изменения в клубе, чтобы игроки не смотрели на «Крылья Советов » как на платформу, на трамплин, а на клуб, где можно остаться и долгие годы играть. Думаю, плюс-минус мысль такая была.

Скажу, что в «Крыльях» меня в целом все устраивает. Просто хочется прогрессировать, и для этого в какой-то момент будут нужны новые цели и задачи, – сказал хавбек «Крыльев Советов».