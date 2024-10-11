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Бабкин о тренировках с Головиным: «Видно быстрое принятие решений, пластичность в работе с мячом. Сразу почувствовал на себе интенсивность» 

Сергей Бабкин высказался о тренировках в составе сборной России.

— На присутствие Головина особенно обращали внимание? Каково вам было тренироваться и общаться с ним в последние дни?

— Коммуникация на тренировках, конечно, происходила. В целом очень хотелось с ним потренироваться. И с первой тренировки было понятно, какого уровня это игрок. Приятно за ним смотреть со стороны. Мне кажется, это очередная возможность поучиться чему-то новому от такого футболиста, как Головин, вживую увидеть его мастерство.

— Видно, что он сильнее всех на тренировках благодаря игровой практике в еврокубках и топовом европейском чемпионате?

— Видно быстрое принятие решений в его исполнении. Видна пластичность в работе с мячом. Постоянно оценивает обстановку вокруг себя, крутит головой. Такое сразу бросается в глаза.

— Что нового увидели на тренировках сборной?

— Интенсивность, скорость принятия решений. Понятное дело, все это выше. Все-таки собрались лучшие игроки России — это сразу чувствуется. Лично я сразу почувствовал на себе эту интенсивность тренировок.

— Как это проявляется?

— Нет каких-то больших пауз — упражнение сделали и сразу перешли на другое. Буквально чуть-чуть передохнули – и сразу следующее. Скорость игроков и, как я уже сказал, скорость принятия решений у них выше. Соответственно, поднимается интенсивность, – сказал хавбек сборной России и «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Головин
logoСергей Бабкин
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