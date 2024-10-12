Киммих о 2:1 с Боснией: «Германия показала солидную игру и могла победить более убедительно»
Йозуа Киммих оценил победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в Лиге наций.
«Я доволен победой. Мы проделали хорошую работу, хотя могли выиграть и более убедительно. Во втором тайме упустили шанс решить исход матча пораньше.
В начале матча, до первого гола, у нас не все получалось. После того как счет стал 2:1, был еще один непростой отрезок в 5-10 минут. Но в целом мы контролировали игру, имели пару моментов, чтобы забить третий мяч, плюс еще пара голов была отменена из-за офсайда.
Если бы забили третий, было бы поспокойнее. Пожалуй, это единственное, что не понравилось сегодня. А в остальном, считаю, мы показали солидную игру», – сказал защитник сборной Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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