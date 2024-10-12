Нагельсманн про 2:1 с Боснией: «Германия начала не очень хорошо, но затем доминировала и могла забить больше»
Юлиан Нагельсманн высказался о победе Германии над Боснией и Герцеговиной.
Немецкая сборная одержала победу над боснийцами (2:1) в матче 3-го тура Лиги наций.
«Мы начали не очень хорошо и слишком много держали мяч на одной стороне в первые десять минут. Когда мы это исправили, все стало хорошо, и мы доминировали. Учитывая наше превосходство, мы могли забить больше голов.
Что касается пропущенного нами гола, Эдин Джеко не должен был быть таким свободным в штрафной. Но после этого команда сохранила контроль. Мы не хотели слишком рисковать», – сказал RTL главный тренер сборной Германии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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