От разрыва аневризмы умер 34-летний игрок 5-й французской лиги. Лескай потерял сознание во время матча и через несколько дней скончался в больнице

Футболист 5-го французского дивизиона умер от разрыва аневризмы.

34-летний игрок «Ля Шатеньери» Алексис Лескай потерял сознание во время субботнего матча против резервной команды «Анжера ».

На 72-й минуте игры он упал без сознания после штрафного удара на своей половине поля. Скорая быстро оказала игроку помощь, затем его доставили в больницу, где был диагностирован разрыв аневризмы.

Несмотря на операцию, проведенную в воскресенье, футболист скончался в четверг.

В связи с произошедшим матчи всех команд клуба в эти выходные не состоятся.