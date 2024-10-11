От разрыва аневризмы умер 34-летний игрок 5-й французской лиги. Лескай потерял сознание во время матча и через несколько дней скончался в больнице
Футболист 5-го французского дивизиона умер от разрыва аневризмы.
34-летний игрок «Ля Шатеньери» Алексис Лескай потерял сознание во время субботнего матча против резервной команды «Анжера».
На 72-й минуте игры он упал без сознания после штрафного удара на своей половине поля. Скорая быстро оказала игроку помощь, затем его доставили в больницу, где был диагностирован разрыв аневризмы.
Несмотря на операцию, проведенную в воскресенье, футболист скончался в четверг.
В связи с произошедшим матчи всех команд клуба в эти выходные не состоятся.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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