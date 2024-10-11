Гросскройц о Клоппе в «Ред Булле»: «Лично скажу ему, что считаю это дерьмом. Я был в шоке, надеялся, что это фэйк»
Кевин Гросскройц раздосадован назначением Юргена Клоппа в «Ред Булл».
Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» стал главой футбольного направления компании. Он приступит к работе с 1 января.
«Почему-то это до сих пор не совсем дошло до меня. Я надеялся, что это фэйковая новость. Это был шок, даже грустно как-то.
Когда мы встретимся, я лично скажу ему, что считаю дерьмом то, что он делает что-то подобное.
Но, несмотря на это, он всегда останется моим другом, это просто факт. Дома ему всегда рады», – заявил бывший игрок «Боруссии» в подкасте Viertelstunde Fußball.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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