Нюбель не включен в итоговый состав Германии на Евро. Сане остался: «Предпочитаем иметь дополнительного полевого»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лерой Сане Александр Нюбель Футбол

Стал известен итоговый состав сборной Германии.

Из предварительной заявки тренер Юлиан Нагельсманн исключил только вратаря Александр Нюбеля.

«Само решение никак не связано с игрой Алекса. Он отлично влился в коллектив и хорошо работал на тренировках. В конце концов, у нас есть некоторые неясности с Сане – мы не знаем, какую нагрузку он может выдержать.

Преимущество вратарской позиции в том, что если кто-то получает травму, то в любой момент можно сделать замену. Такого не скажешь о полевых футболистах. Поэтому мы предпочитаем иметь еще одного полевого игрока с прицелом на Лероя, который сейчас близок к оптимальной форме», – сказал Нагельсманн.

Состав сборной Германии на Евро-2024 выглядит следующим образом.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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