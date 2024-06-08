Нюбель не включен в итоговый состав Германии на Евро. Сане остался: «Предпочитаем иметь дополнительного полевого»

Стал известен итоговый состав сборной Германии.

Из предварительной заявки тренер Юлиан Нагельсманн исключил только вратаря Александр Нюбеля.

«Само решение никак не связано с игрой Алекса. Он отлично влился в коллектив и хорошо работал на тренировках. В конце концов, у нас есть некоторые неясности с Сане – мы не знаем, какую нагрузку он может выдержать.

Преимущество вратарской позиции в том, что если кто-то получает травму, то в любой момент можно сделать замену. Такого не скажешь о полевых футболистах. Поэтому мы предпочитаем иметь еще одного полевого игрока с прицелом на Лероя, который сейчас близок к оптимальной форме», – сказал Нагельсманн.

Состав сборной Германии на Евро-2024 выглядит следующим образом.

Вратари: («Бавария»), («Хоффенхайм»), тер Стеген («Барселона»).

Защитники: , (оба – «Штутгарт»), , (оба – « »), («Бавария»), Робин Кох (« »), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).