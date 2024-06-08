Нюбель не включен в итоговый состав Германии на Евро. Сане остался: «Предпочитаем иметь дополнительного полевого»
Стал известен итоговый состав сборной Германии.
Из предварительной заявки тренер Юлиан Нагельсманн исключил только вратаря Александр Нюбеля.
«Само решение никак не связано с игрой Алекса. Он отлично влился в коллектив и хорошо работал на тренировках. В конце концов, у нас есть некоторые неясности с Сане – мы не знаем, какую нагрузку он может выдержать.
Преимущество вратарской позиции в том, что если кто-то получает травму, то в любой момент можно сделать замену. Такого не скажешь о полевых футболистах. Поэтому мы предпочитаем иметь еще одного полевого игрока с прицелом на Лероя, который сейчас близок к оптимальной форме», – сказал Нагельсманн.
Состав сборной Германии на Евро-2024 выглядит следующим образом.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).