Новый стиль Спортса’’ взял две бронзы премии Art Directors Club Russia
Новый стиль Спортса’’ стал призером престижной премии ADCR Awards.
Спортс’’ занял третье место в номинациях LOGOTYPE и CORPORATE BRAND IDENTITY REBRANDING. Также стиль попал в шорт-лист в номинации TYPOGRAPHY.
Созданием логотипа и айдентики Спортса’’ занималось агентство «Супрематика» – оно выпустило кейс, где рассказывает про это подробнее.
Art Directors Club Russia Awards – российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России.
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