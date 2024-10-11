Новый стиль Спортса’’ взял две бронзы премии Art Directors Club Russia

Новый стиль Спортса’’ стал призером престижной премии ADCR Awards.

Спортс’’ занял третье место в номинациях LOGOTYPE и CORPORATE BRAND IDENTITY REBRANDING. Также стиль попал в шорт-лист в номинации TYPOGRAPHY.

Созданием логотипа и айдентики Спортса’’ занималось агентство «Супрематика» – оно выпустило кейс, где рассказывает про это подробнее.

Art Directors Club Russia Awards – российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России.

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