Кучеров вышел на 3-е место по очкам в истории «Тампы» (877), обогнав Лекавалье. До Сен-Луи – 76 баллов

Никита Кучеров вышел на 3-е место по очкам в истории «Тампы» (877).

Форвард «Тампы » забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

В активе 31-летнего россиянина стало 877 (323+554) очков в 726 играх в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (874 очка в 1037 играх).

Выше идут Стивен Стэмкос (1137 в 1082) и Мартен Сен-Луи (953 в 972).