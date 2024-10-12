Кучеров вышел на 3-е место по очкам в истории «Тампы» (877), обогнав Лекавалье. До Сен-Луи – 76 баллов
Никита Кучеров вышел на 3-е место по очкам в истории «Тампы» (877).
Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).
В активе 31-летнего россиянина стало 877 (323+554) очков в 726 играх в рамках регулярок.
Он вышел на чистое 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (874 очка в 1037 играх).
Выше идут Стивен Стэмкос (1137 в 1082) и Мартен Сен-Луи (953 в 972).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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