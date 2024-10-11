Евгений Плющенко: «В детстве кто-то мне помогал – и я решил, что я тоже буду помогать. Именно тем, кто нуждается. И вот мы с женой сейчас этим занимаемся»

Евгений Плющенко рассказал, почему решил построить школу фигурного катания.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» была открыта в Москве в 2017 году.

«Это совершенно не бизнес, это не приносит денег. Это была моя мечта.

В свое время я собирал бутылки, жрать нечего было. Я приехал из Волгограда в Петербург один, без родителей – не было совершенно есть. Приходилось собирать бутылки и сдавать их. И на эти денежки, на копейки, покупал хлеб себе, батон, чай. И вот так жил.

Потом приехала ко мне мама из Волгограда. Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала. И я для своих детей решил, что когда я выиграю, когда стану зарабатывать деньги, смогу это позволить, я решил построить ледовую арену. Это была моя мечта. Я просто не думал, что построю ее дома. Я хотел сделать для детей.

Так как у меня растут еще и мои сыновья, они занимаются фигурным катанием, еще и для них.

Я помню прекрасно, как было мне тяжело. Когда в рваных штанах ходил и в рваных кроссовках, когда ко мне пришел Антон Сихарулидзе – он старше меня на семь лет – и увидел, что я в рваном, он принес сумку на следующий день своих вещей. Они мне были большие, но мне так было приятно, я так воспрял духом, начал тренироваться.

И вот кто-то мне помогал – и я решил, что я тоже буду помогать. Именно тем, кто нуждается в этом. И вот мы с Яной (Рудковской) сейчас этим занимаемся.

У нас и хоккеисты уникальные, вообще люди у нас уникальные. У нас страна уникальная людьми. Талантливыми. Россия безусловно спортивная держава.

Посмотрите, как вот такой ребенок (Елена Костылева)... Она же талантливая, чемпионка России, между прочим. В этом году мы должны всех победить. И сделать уникальную историю», – сказал Плющенко.