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«Авангард» может уволить Звягина в случае поражений в предстоящих матчах. Команда сыграет с «Металлургом» и «Трактором»

«Авангард» может отправить Сергея Звягина в отставку.

Специалист может быть уволен в случае поражений в ближайших матчах, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Вчера, 10 октября, «Авангард» не забил и проиграл «Барысу» (0:1), занимающему последнюю позицию в таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезоне команда проиграла все шесть гостевых матчей. Сезон «ястребы» продолжат выездными играми с «Металлургом» и «Трактором».

«Авангард», имеющий разницу шайб 30:37, набрал 11 очков в 14 матчах и находится на 10-й строчке в таблице Востока.

«Авангард» всухую проиграл худшей команде КХЛ. Все настолько плохо, что даже некому уволить тренера

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoТрактор
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
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