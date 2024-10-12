Бучневич набрал 2+1 в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 3 играх в сезоне
Павел Бучневич набрал 2+1 в матче с «Вегасом».
Форвард «Сент-Луиса» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре с «Голден Найтс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 29-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 3 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Бучневич (20:39, 2:38 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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