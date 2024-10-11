Сульшер отказался возглавить сборную Дании, он ведет переговоры с топ-клубом

Оле-Гуннар Сульшер мог возглавить сборную Дании .

Датский футбольный союз предлагал контракт 51-летнему норвежцу, но тот ответил отказом, поскольку ведет переговоры с одним из топ-клубов, сообщает Tipsbladet.

Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в конце 2021 года.

После отставки Каспера Юлманда по окончании Евро-2024 обязанности тренера сборной Дании исполняет Ларс Кнудсен. В первых двух турах Лиги наций команда обыграла Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0).