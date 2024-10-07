Максименко и Литвинов покинули расположение сборной России из-за травм. Тюкавин и Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ, у Лунева «перегрузочное состояние»
Ряд футболистов сборной России не смогут тренироваться по медицинским причинам.
Сегодня в Новозыбкове стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды.
«Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения.
Андрей Лунев из-за перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.
Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ.
У Руслана Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист «Спартака» отправлен в клуб для прохождения лечения», – сообщила пресс-служба сборной России.
Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
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