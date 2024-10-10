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  • Экс-игрок «Барсы» Карраско раскритиковал Шченсного за курение: «Это способ медленно убить себя. Кройфф потерял 30 лет жизни из-за этого»
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Экс-игрок «Барсы» Карраско раскритиковал Шченсного за курение: «Это способ медленно убить себя. Кройфф потерял 30 лет жизни из-за этого»

Франсиско Карраско раскритиковал Войцеха Шченсного за курение.

Ранее новый голкипер «Барселоны» рассказал, что до сих пор курит, так как считает, что это не сказывается на его игре, однако старается не делать это публично.

«Слава богу, что он не хочет делать это публично. Он должен понимать, где находится на профессиональном и спортивном уровне. Нужно поддерживать статус и имидж, а дома делай что хочешь. Потому что ты профессионал, и пока ты подчиняешься правилам и делаешь все хорошо на поле, тебя будут ценить.

Скажу так, как чувствую. Это способ медленно убить себя. И у меня есть примеры, которые я могу привести.

Люди, которые курят, не осознают вреда. Йохана Кройфф был слаб духом в этом плане и, возможно, он потерял 30 лет жизни [из-за этого]», – заявил бывший футболист «Барселоны».

В конце февраля 1991 года Кройфф перенес операцию на открытом сердце после острой коронарной недостаточности. Бывший игрок и тренер «Аякса» и «Барселоны» умер в 2016-м в возрасте 68 лет.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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