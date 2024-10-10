Мусаев выиграл приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ. Болельщики выбрали Галактионова
Мурад Мусаев получил приз Winline лучшему тренеру Мир РПЛ в сентябре.
Главный тренер «Краснодара» одержал единогласную победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» и получил большинство голосов от легенд РПЛ. В голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
«Краснодар» под руководством Мусаева выиграл все матчи чемпионата в сентябре – победная серия команды длится уже 8 туров. Команда лидирует в таблице, набрав 27 очков в 11 турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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