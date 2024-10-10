Мусаев выиграл приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ. Болельщики выбрали Галактионова

Мурад Мусаев получил приз Winline лучшему тренеру Мир РПЛ в сентябре.

Главный тренер «Краснодара » одержал единогласную победу в голосовании экспертов «Матч Премьер» и получил большинство голосов от легенд РПЛ . В голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов .

«Краснодар» под руководством Мусаева выиграл все матчи чемпионата в сентябре – победная серия команды длится уже 8 туров. Команда лидирует в таблице, набрав 27 очков в 11 турах.