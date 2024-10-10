  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сильянов о Карпине: «В меру суровый и добрый. Прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл» 
1

Сильянов о Карпине: «В меру суровый и добрый. Прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл» 

Александр Сильянов высказался о тренере сборной России Валерии Карпине.

— Радостно приезжать в сборную всегда, увидеть ребят. Тут больше ответственности: за клуб болеют определенные люди, а за сборную — вся страна.

— Какой самый памятный матч за сборную?

— Наверное, с Сербией. Атмосфера была на уровне.

— Для Александра Сильянова тренер Валерий Карпин — какой?

— Для меня — добро‑суровый, так сказать. В меру суровый и как надо добрый, прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл, — сказал защитник сборной России и «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoАлександр Сильянов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов о словах Глушенкова про сборную: «Важно, что команда просто жива и играет. Карпин хочет переговорить с Максимом с глазу на глаз, а не через прессу – это нормально»
6вчера, 17:01
Мостовой о «Ростове»: «Есть проблемы в игре, нет побед – почему все молчат? Карпин неприкасаемый?»
467 октября, 16:59
Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»
545 октября, 11:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Примите участие в исследовании от Спортса’‘! Это займет не больше 5 минут
216 минут назадОпрос
Клопп о назначении в «Ред Булл»: «Хочу развивать и поддерживать талантливых игроков. Быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы» 
451 минуту назад
Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости
5сегодня, 04:05
Сборная России о просмотре фильма про Черенкова: «Понравился! Рекомендуем!»
6сегодня, 03:31Фото
Иньеста о сравнениях с Педри: «Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств. У него есть талант и потенциал построить собственную карьеру» 
10сегодня, 02:08
«Реалу» и «Барсе» интересен Та. Защитник «Байера» может уйти бесплатно летом (Bild)
32вчера, 21:38
Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера
18вчера, 21:15
Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»
57вчера, 20:56
Матч «Аль-Насра» Роналду с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ перенесут из Тегерана – в Дубай, скорее всего. Саудовцы не хотели лететь в Иран
39вчера, 20:40
Войчех Шченсны: «Если говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет яиц для такого вызова. Я все еще нахожу в себе эту страсть и могу помочь команде»
18вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
только что
Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально» 
19 минут назад
Мостовой о Гончаренко в «Пари НН»: «Это какой‑то бег по кругу. Нет смысла даже говорить, будет лучше или хуже» 
4сегодня, 03:59
Игорь Корнеев: «Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что можно сыграть и на партнеров» 
1сегодня, 03:45
Форвард ЦСКА Койта об игроках РПЛ: «Некоторые на том же уровне, что Собослаи в молодости. Им есть над чем поработать» 
3сегодня, 03:17
Магкеев о «Локо»: «Надеюсь, что борьба за золото возможна. У них идет игра, бегут и забивают. К каждой игре подходят как к последней» 
1сегодня, 02:55
Пономарев о Гончаренко в «Пари НН»: «Не верю в него, так и будет прыгать по клубам РПЛ. Работа в ЦСКА делает ему хорошую рекламу» 
7сегодня, 01:52
Корнеев о Бителло и Карраскале в центре поля против ЦСКА: «Связка не сработала. Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать» 
4сегодня, 01:37
Агент Сафонов о решении оставить Осинькина в «Крыльях»: «Губернатор заработал себе положительные баллы – за тренера выступает армия болельщиков» 
4сегодня, 01:21
Трент Александер-Арнолд: «После карьеры вы будете довольны или будете сожалеть. Не думаю, что это можно оценить по трофеям и голам – могу сказать, что я раскрыл потенциал, выкладываясь каждый день»
5вчера, 22:00