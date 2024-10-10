Сильянов о Карпине: «В меру суровый и добрый. Прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл» 

Александр Сильянов высказался о тренере сборной России Валерии Карпине.

— Радостно приезжать в сборную всегда, увидеть ребят. Тут больше ответственности: за клуб болеют определенные люди, а за сборную — вся страна.

— Какой самый памятный матч за сборную?

— Наверное, с Сербией. Атмосфера была на уровне.

— Для Александра Сильянова тренер Валерий Карпин — какой?

— Для меня — добро‑суровый, так сказать. В меру суровый и как надо добрый, прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл, — сказал защитник сборной России и «Локомотива».