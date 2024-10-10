Сильянов о Карпине: «В меру суровый и добрый. Прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл»
Александр Сильянов высказался о тренере сборной России Валерии Карпине.
— Радостно приезжать в сборную всегда, увидеть ребят. Тут больше ответственности: за клуб болеют определенные люди, а за сборную — вся страна.
— Какой самый памятный матч за сборную?
— Наверное, с Сербией. Атмосфера была на уровне.
— Для Александра Сильянова тренер Валерий Карпин — какой?
— Для меня — добро‑суровый, так сказать. В меру суровый и как надо добрый, прямолинейный, говорит как есть. Если плохо сыграл — говорит, что плохо сыграл, — сказал защитник сборной России и «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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