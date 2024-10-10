Трент Александер-Арнолд: «После карьеры вы будете довольны или будете сожалеть. Не думаю, что это можно оценить по трофеям и голам – могу сказать, что я раскрыл потенциал, выкладываясь каждый день»

Трент Александер-Арнолд назвал свои критерии успешной футбольной карьеры.

– Ваш главный страх – не раскрыть свой талант до конца?

– Да, конечно, такой разговор был у меня на прошлом сборе, когда мы ехали в Ирландию. Я ехал в автобусе в аэропорт рядом с [Эберечи ] Эзе. Мы разговаривали, и я сказал ему: «Знаешь, есть шанс, что я больше никогда не выиграю ни одного трофея в своей карьере, но есть шанс, что я выиграю еще много-много трофеев».

Думаю, вы поймете это только на следующее утро после того, как завершите карьеру – посмотрев на себя в зеркало, вы почувствуете либо сожаление, либо удовлетворение от того, чего достигли. Не думаю, что это можно оценить по трофеям и наградам, голам, результативным передачам и чему-то подобному. Скорее, так: «Я отдавал [футболу] абсолютно все, от начала до конца, я вложил в это все».

Пока я могу сказать, что каждый божий день я выкладывался полностью. Я старался становиться лучше с каждым днем, совершенствовать себя, быть лучшим игроком, насколько это возможно, помогать команде выиграть как можно больше матчей. И я считаю, что я максимально раскрыл потенциал, о котором мне говорили с самого раннего возраста. В таком случае я буду более чем доволен, – сказал защитник «Ливерпуля » и сборной Англии в интервью ITV.