Тен Хагу ничего не сообщали по итогам встречи боссов «МЮ». Тренер готовится к матчу с «Брентфордом» в обычном режиме (ESPN)

Эрику тен Хагу не сообщали о решениях боссов «МЮ» по итогам встречи.

Напомним, во вторник состоялась встреча высшего руководства «Манчестер Юнайтед», одной из тем которой стало будущее тен Хага в клубе.

Как сообщает ESPN, встреча руководителей «МЮ» длилась около 6 часов. Эрик тен Хаг связывался с оставшимися в клубе на период международной паузы сотрудниками «МЮ», однако руководство не принимало никаких решений по поводу главного тренера.

Таким образом, тен Хаг продолжит готовиться к матчу с «Брентфордом», который пройдет 19 октября, в обычном режиме. В настоящий момент главный тренер «Манчестер Юнайтед» находится в отпуске – он вернется к работе в понедельник.

После 7 туров «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков.