Симеоне об Альваресе: «Один из игроков, осчастлививших меня больше всего с момента прихода в «Атлетико». Эо не просто шаг в карьере, он может написать здесь историю»

Диего Симеоне положительно высказался о Хулиане Альваресе.

«Хулиан Альварес – один из игроков, который осчастливил меня больше всего с момента его прихода в клуб.

Ожидания от него были высоки, потому что, несмотря на свою молодость, он уже выиграл Кубок Либертадорес , чемпионат мира и Лигу чемпионов. Он заменил Лаутаро Мартинеса, когда в нем нуждалась сборная Аргентины .

Когда у нас появился шанс его заполучить, мы все проделали большую работу, чтобы подписать его и дать ему понять, что это не просто шаг в его карьере. Он приносит энергию, футбол, упорный труд и скромность. Мы вместе с его товарищами по команде ждем возможности помочь ему, чтобы он смог достичь всего, на что способен. Он может написать историю здесь, в клубе.

В Кубке Либертадорес он играл «девятку» за «Ривер», он делал это также и за сборную и может сделать здесь. Но он не типичный игрок такого плана, как Лаутаро или Серлот. У него есть движения, из-за которых его трудно опекать, у него отличный удар как правой, так и левой ногой, хорошие диагональные забеги, отличный тайминг, и он также может играть дальше от ворот, потому что играет на команду. Мы видели это в «Манчестер Сити».

Я смотрел так много его игр на разных позициях, например, как это было с Аргентиной против Эквадора. Я думаю, что он обладает лучшим потенциалом, играя за основным нападающим, свободно, работая в команде, которая контролирует владение больше, чем соперник. На днях, в дерби с «Реалом», он начал слева, и я сказал ему, что это другая игра из-за характеристик соперника, но он не будет делать это в каждом матче. Он чувствует себя более комфортно в центре, больше участвуя в игре, но мне нужно найти место для всех игроков, которые у нас есть», – сказал ESPN Argentina главный тренер «Атлетико ».