Премьер Испании – Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»
Премьер-министр Испании высказался о решении Андреса Иньесты завершить карьеру.
«Ты вешаешь бутсы на гвоздь, завершая карьеру в статусе настоящей легенды мирового футбола. Но прежде всего, ты образцовый человек.
Ты забил гол всей нашей жизни и подарил Испании первую победу на чемпионате мира. Гол, про который ты говорил, что «мы все его забили».
Сегодня прозвучали слова, что футболисты уходят, а люди остаются. Андрес Иньеста, без сомнения, будет одним из тех, кто остается навсегда. Спасибо за то, кем ты был на поле и за его пределами. Желаю удачи на новом этапе», – сказал Педро Санчес.
В 2010 году Иньеста стал автором единственного гола в финальном матче чемпионата мира в ЮАР между сборными Испании и Нидерландов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
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