Ультрас «Интера» и «Милана» арестованы в ходе антимафиозной операции. Их подозревают в вымогательстве и получении взяток с бизнеса на «Сан-Сиро»

Арестованы фанаты «Интера» и «Милана», подозреваемые в связях с мафией.

В понедельник утром по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек, включая нескольких членов ультрас «Интера » и «Милана». Шестнадцать человек были заключены под стражу, еще трое были помещены под домашний арест.

Большинство из них связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом. Среди них – вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренд парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

Расследование началось в сентябре после убийства Антонио Беллокко, одного из лидеров ультрас «Интера», совершенного Андреа Береттой, другим фанатом «нерадзурри». Сообщается, что убийство Беллокко связано с растущими связями между мафиозными семьями и организованной преступностью, действующей на «Сан-Сиро » через ультрас «Милана » и «Интера».