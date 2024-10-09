В «Эспаньоле» игроков ради экономии ограничили в выборе еды: убрали хамон, протеиновые йогурты, стало меньше фруктов. Футболисты не согласны, так как считают питание основой подготовки

В «Эспаньоле» сократили расходы на питание игроков.

Клуб Ла Лиги испытывает проблемы с финансами, в связи с чем руководство вводит меры экономии, распространяющиеся на все уровни, включая игроков.

В этом сезоне лимит расходов на состав в клубе составляет 8,8 млн евро, тогда как, например, в сезоне-2019/20 был на уровне 86,3 млн.

До сих пор футболисты основного состава завтракали и обедали в клубе и могли забрать домой ужин в соответствии с планом питания, разработанным тренерским штабом. Такой порядок вещей остался прежним, однако, по мнению игроков, заметно сократилось количество доступных им продуктов. Теперь у них нет хамона и протеиновых йогуртов, стало гораздо меньше фруктов.

Подчеркивается, что футболисты уже привыкли к режиму экономии и относительно нормально восприняли все предыдущие меры, например, полеты не только на чартерных, но и на обычных рейсах.

При этом многих не устроили нововведения, касающиеся питания. Игроки попросили маркетинговый отдел клуба и ответственных за расходы провести встречу, чтобы объяснить новые меры и предложить возможные решения, не затрагивая питание, которое они считают одной из основ своей подготовки. Спортивное руководство также было проинформировано об этой просьбе, сейчас стороны вместе пытаются прийти к компромиссу.