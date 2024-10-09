Тренер Испании де ла Фуэнте о том, что у него все еще нет нового контракта: «Для победителя Евро это ненормально. Не знаю, могло ли такое произойти с Луисом Энрике»
Луис де ла Фуэнте высказался о ситуации с продолжением работы в сборной Испании.
Срок действия текущего контракта 63-летнего специалиста истекает в этом году.
Под его руководством испанцы выиграли Евро-2024 в Германии, победив в финале сборную Англии.
«Для победителя чемпионата Европы ненормально быть без контракта. Я не знаю, могло ли такое произойти с Луисом Энрике (предшественником де ла Фуэнте на посту тренера сборной – Спортс’‘). Повторюсь, это ненормально. Не знаю, бывало ли такое в истории.
Сейчас у меня те же условия, как и на момент выдвижения из молодежной сборной. Было бы справедливо, если бы со мной подписали новый контракт уже сейчас», – сказал главный тренер сборной Испании.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
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