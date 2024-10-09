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Пяти ультрас «Овьедо» запретили посещать матчи после драки с фанатами «Эспаньола» перед финалом Сегунды

Полиция задержала 17 участников массовой драки между фанатами в Испании.

23 июня ультрас «Эспаньола» и «Реал Овьедо» устроили массовую драку перед вторым матчем финала плей-офф Сегунды за выход в Ла Лигу, который завершился победой каталонцев (2:0) и их повышением в классе.

Драка началась в 17:00 по местному времени после того, как фанаты «Овьедо», двигаясь к стадиону, случайно наткнулись в городе на фанатов «Эспаньола».

В драке использовались тупые предметы, мебель, бутылки, стулья, бокалы. Бары в районе столкновения были повреждены. Драка распространилась по всей прилегающей территории, затронув торговый центр, где находились и другие люди, не связанные с ультрас.

В результате массовых беспорядков некоторые участники получили травмы, у одного болельщика «Реал Овьедо» были зафиксированы перелом малоберцовой кости и рана на голове. Травм было больше, но многие фанаты отказались от медицинской помощи, чтобы их личности не были идентифицированы.

Однако после полицейского расследования удалось установить личности большей части участников беспорядков. 17 человек были задержаны. 8 октября суд в Овьедо запретил пятерым ультрас посещать местный стадион «Нуэво Карлос Тартьере» в дни матчей.

В расследовании участвовала Ла Лига, которая выступала на стороне обвинения в судебном процессе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
logoЭспаньол
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoД2 Испания
logoРеал Овьедо
Нуэво Карлос Тартьере
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