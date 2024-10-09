Грилиш о непопадании в состав Англии на Евро: «Я не согласен с этим, у меня достаточно опыта, много титулов. Я должен был поехать»

Джек Грилиш считает, что должен был быть в составе сборной Англии на Евро-2024.

Вингер «Манчестер Сити » не был включен Гари Саутгейтом в итоговую заявку из 26 человек на турнир в Германии, где Англия проиграла Испании в финале (1:2).

«Буду честен с вами – я не совсем согласен с этим. На поле необходим баланс в каждой позиции, и я считаю себя достаточно опытным игроком. Я выиграл много титулов, так что, если вы спрашиваете, должен ли я был поехать, да, я все еще думаю, что должен был, но, видимо, этому не было суждено сбыться», – заявил Грилиш.

На вопрос, ощущал ли он необходимость доказать что-то, вернувшись в сборную Англии на сентябрьские матчи, он ответил: «Конечно, я хотел приехать сюда, хорошо тренироваться и хорошо сыграть.

Я благодарен Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и доверился мне. Это действительно много для меня значит. Думаю, на протяжении всей карьеры, когда я играл под руководством тренеров, которые доверяли мне и общались со мной так, как это делал он на последних двух сборах, это действительно помогало мне.

Это заставляет меня чувствовать, что тренер действительно ценит меня, и я не могу выразить достаточную благодарность ему с тех пор, как я здесь», – добавил Грилиш .