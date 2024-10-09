  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Грилиш о непопадании в состав Англии на Евро: «Я не согласен с этим, у меня достаточно опыта, много титулов. Я должен был поехать»
4

Грилиш о непопадании в состав Англии на Евро: «Я не согласен с этим, у меня достаточно опыта, много титулов. Я должен был поехать»

Джек Грилиш считает, что должен был быть в составе сборной Англии на Евро-2024.

Вингер «Манчестер Сити» не был включен Гари Саутгейтом в итоговую заявку из 26 человек на турнир в Германии, где Англия проиграла Испании в финале (1:2).

«Буду честен с вами – я не совсем согласен с этим. На поле необходим баланс в каждой позиции, и я считаю себя достаточно опытным игроком. Я выиграл много титулов, так что, если вы спрашиваете, должен ли я был поехать, да, я все еще думаю, что должен был, но, видимо, этому не было суждено сбыться», – заявил Грилиш.

На вопрос, ощущал ли он необходимость доказать что-то, вернувшись в сборную Англии на сентябрьские матчи, он ответил: «Конечно, я хотел приехать сюда, хорошо тренироваться и хорошо сыграть.

Я благодарен Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и доверился мне. Это действительно много для меня значит. Думаю, на протяжении всей карьеры, когда я играл под руководством тренеров, которые доверяли мне и общались со мной так, как это делал он на последних двух сборах, это действительно помогало мне.

Это заставляет меня чувствовать, что тренер действительно ценит меня, и я не могу выразить достаточную благодарность ему с тех пор, как я здесь», – добавил Грилиш.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛи Карсли
logoМанчестер Сити
logoГарет Саутгейт
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЕвро-2024
logoДжек Грилиш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча
15723 сентября, 11:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и определяет делегацию для поездки на церемонию в Париж (Relevo)
3946 минут назад
Уэбб считает, что Бруну ошибочно удалили в матче с «Тоттенхэмом»: «Удара не было, скорее подножка – Фернандеш поскользнулся первым. ВАР должен был позвать судью к монитору»
4сегодня, 21:39
Ямаль о травме Карвахаля: «Печальная новость для сборной Испании и футбола, потрясающий игрок, нам будет его не хватать. Мы проводим очень много матчей»
6сегодня, 21:33
Гендиректор «ПСЖ» об уходе Месси, Неймара и Мбаппе: «Финансово это не повлияло на клуб. Коммерческие доходы выше, чем в прошлом сезоне, и продолжат расти. Бренд силен»
4сегодня, 21:21
Игнашевич об Акинфееве: «Были локальные конфликты на поле – он посылал нас на три буквы, когда мы в Питере пропустили на 93-й. Но как у вратаря и защитника – полное понимание»
34сегодня, 21:20
Игроками «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
4сегодня, 21:16
Вальверде о Мбаппе: «Люди говорили, что с ним в «Реале» будут конфликты. Килиан заставил их замолчать, потрясающий игрок и человек»
5сегодня, 20:59
Дембеле получил 7-й номер в сборной Франции после ухода Гризманна
6сегодня, 20:59
Анчелотти рассматривает перевод Милитао на правый фланг из-за травмы Карвахаля. Карло хочет усиления, но его не будет (The Athletic)
27сегодня, 20:50
Ямаль об эмоциях после замены с «Алавесом»: «Я злился на себя, а не из-за замены, сказал об этом Флику. Я мог сыграть лучше, требую многого от себя»
9сегодня, 20:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Пяти ультрас «Овьедо» запретили посещать матчи после драки с фанатами «Эспаньола» перед финалом Сегунды
338 минут назад
«Лас-Пальмас» назначил Диего Мартинеса главным тренером. Команда идет на последнем месте в Ла Лиге
48 минут назадФото
Руслан Пименов: «Я приверженец старой советской школы, иностранцы ее не просто так переняли. У Семина и Газзаева работаешь на максимуме – это и было залогом успеха»
256 минут назад
Инфантино об Иньесте: «Блестящая карьера. Твоя магия навсегда в наших сердцах, ты очаровывал болельщиков по всему миру»
1сегодня, 21:45
Сенников считает Галактионова лучшим тренером на старте сезона: «В «Локомотиве» много россиян и воспитанников, многие стремятся к такому. Кроме доверия, есть результат»
2сегодня, 21:32
Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена
5сегодня, 20:58
Спортивный судья Серии А о расизме фанатов: «Клубы должны нести ответственность, но и болельщики тоже. Было бы неплохо видеть осуждение публики – тогда можно задуматься об освобождении от наказания»
3сегодня, 20:49
Шнякин о встрече с Мажичем: «Я не перестал быть его критиком. Милорад правда хочет слышать меньше свистков, но без хамства, грязи, хулиганства. Это меня устраивает»
3сегодня, 20:39
Виана из «Спортинга» – фаворит на замену Бегиристайну на посту спортивного директора «Сити»
2сегодня, 20:27
В «Баварии» игроков не будут штрафовать за опоздания. Вместо этого они будут оставаться на базе, пока не уйдет Компани
8сегодня, 20:11