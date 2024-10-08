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«ПСЖ» попросил убрать сцену с собакой по кличке Ремонтада из французского фильма «4 нуля». Так называют победу «Барсы» над парижанами в ЛЧ со счетом 6:1 после 0:4

«ПСЖ» попросил убрать из фильма сцену с собакой по кличке Ремонтада.

Об этом рассказал режиссер фильма «4 Zéros» («4 нуля») Фабьен Онтентьенте.

Премьера кинокартины, являющейся продолжением вышедшего в 2002 году фильма «3 Zéros», запланирована на 23 октября. Фильм рассказывает о молодом человеке Кидане, который мечтает играть за «ПСЖ».

Некоторые сцены из фильма были сняты на «Парк де Пренс» во время матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» 25 февраля. В состав актеров вошел Поль Погба – он сыграл тренера молодых футболистов.

– Были ли какие-либо сокращения по просьбе «ПСЖ»?

– Хороший вопрос, потому что они действительно были. Нам пришлось прочитать сценарий, чтобы они высказали свою точку зрения. У меня [в сценарии] была собака по кличке Ремонтада. Они не одобрили эту кличку.

– Как потом назвали собаку?

– Никак, потому что я вырезал [сцену], – сказал Онтентьенте в эфире радио France Bleu Paris.

«Ремонтада» с испанского можно перевести как «камбэк». «Ла Ремонтадой» называют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» – каталонцы выиграли на «Камп Ноу» со счетом 6:1 и вышли в следующий раунд, проиграв в первом матче со счетом 0:4.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
ахахаха
кино
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