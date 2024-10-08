«Атлетико» продал название стадиона титульному спонсору Riyadh Air. Клуб получит 250-300 млн евро по рекордному соглашению

«Атлетико» сменит приписку в названии стадиона.

Как пишет As, название титульного спонсора «матрасников», саудовской авиакомпании Riyadh Air, появится в наименовании стадиона «Метрополитано» в рамках соглашения, рассчитанного до 2033 года.

Это самый крупный спонсорский контракт в истории клуба, который принесет «Атлетико» от 250 до 300 миллионов евро.

Арена, открытая в 2017 году, уже в третий раз сменит свое название. Первое соглашение с китайской компанией Wanda, владевшей частью акций клуба, завершилось в 2022 году.

На смену ей пришла строительная компания Cívitas, клуб смог расторгнуть этот договор, рассчитанный до 2032 года, без штрафных санкций.