«Атлетико» продал название стадиона титульному спонсору Riyadh Air. Клуб получит 250-300 млн евро по рекордному соглашению
«Атлетико» сменит приписку в названии стадиона.
Как пишет As, название титульного спонсора «матрасников», саудовской авиакомпании Riyadh Air, появится в наименовании стадиона «Метрополитано» в рамках соглашения, рассчитанного до 2033 года.
Это самый крупный спонсорский контракт в истории клуба, который принесет «Атлетико» от 250 до 300 миллионов евро.
Арена, открытая в 2017 году, уже в третий раз сменит свое название. Первое соглашение с китайской компанией Wanda, владевшей частью акций клуба, завершилось в 2022 году.
На смену ей пришла строительная компания Cívitas, клуб смог расторгнуть этот договор, рассчитанный до 2032 года, без штрафных санкций.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости