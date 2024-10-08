Уэйн Руни: «Фоден на пике формы – лучший футболист Англии. Палмер великолепен, можно вспомнить Беллингема, но мне очень нравится наблюдать за Филом»
Уэйн Руни назвал Филипа Фодена лучшим футболистом Англии.
«Я считаю, что лучший [игрок Англии] – это Фил Фоден. Я знаю, что в этом сезоне он мало играл за «Манчестер Сити», но на пике своей формы он лучший футболист Англии.
Коул Палмер был великолепен с тех пор, как перешел в «Челси», и можно также вспомнить, что делает Джуд Беллингем в «Реале», но, на мой взгляд, лучшим является Фоден. Мне очень нравится наблюдать за ним», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeIn Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости