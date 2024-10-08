Уэйн Руни: «Фоден на пике формы – лучший футболист Англии. Палмер великолепен, можно вспомнить Беллингема, но мне очень нравится наблюдать за Филом»

Уэйн Руни назвал Филипа Фодена лучшим футболистом Англии.

«Я считаю, что лучший [игрок Англии] – это Фил Фоден . Я знаю, что в этом сезоне он мало играл за «Манчестер Сити », но на пике своей формы он лучший футболист Англии.

Коул Палмер был великолепен с тех пор, как перешел в «Челси », и можно также вспомнить, что делает Джуд Беллингем в «Реале», но, на мой взгляд, лучшим является Фоден. Мне очень нравится наблюдать за ним», – сказал экс-игрок сборной Англии в эфире talkSport.