Гвардиола о Фодене: «Я могу сомневаться во многом, но Фил вернется. Он пропустил два месяца после Евро из-за проблем со здоровьем, но сейчас прекрасно себя чувствует»
Пеп Гвардиола уверен, что Фил Фоден вернется в лучшую форму.
«Возможно, у меня могут возникать некоторые сомнения во многих вещах, но Фил Фоден вернется! Он отлично себя чувствует.
Думаю, за 30 минут на «Сент-Джеймс Парк» я уже заметил то, что мне нравится, чего я не видел, например, в матче с «Уотфордом».
Не забывайте, что после Евро он два месяца не тренировался, у него были проблемы с мышцами и здоровьем. Но сейчас он улыбается и работает в своем ритме.
Он был лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне, поэтому он нам нужен. Он был важен для нас, и я не сомневаюсь, что он вернется благодаря тренировкам и любви к футболу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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