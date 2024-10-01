Гвардиола о Фодене: «Я могу сомневаться во многом, но Фил вернется. Он пропустил два месяца после Евро из-за проблем со здоровьем, но сейчас прекрасно себя чувствует»

Пеп Гвардиола уверен, что Фил Фоден вернется в лучшую форму.

«Возможно, у меня могут возникать некоторые сомнения во многих вещах, но Фил Фоден вернется! Он отлично себя чувствует.

Думаю, за 30 минут на «Сент-Джеймс Парк» я уже заметил то, что мне нравится, чего я не видел, например, в матче с «Уотфордом».

Не забывайте, что после Евро он два месяца не тренировался, у него были проблемы с мышцами и здоровьем. Но сейчас он улыбается и работает в своем ритме.

Он был лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне, поэтому он нам нужен. Он был важен для нас, и я не сомневаюсь, что он вернется благодаря тренировкам и любви к футболу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».