Кыргызстан не сможет сыграть товарищеский матч с Россией: «Все даты закрыты официальными матчами»
«Наша национальная сборная участвует в отборочном раунде Азиатского региона. Это означает, что до июня все даты ФИФА у нас будут использованы под матчи отбора.
Через два дня мы сыграем с Катаром, 15 октября примем Северную Корею. 14 ноября у нас гостевая игра с ОАЭ, 18-го мы дома принимаем Иран.
РФС не выходил на нас с предложением о товарищеском матче. Когда мы проводили игру в Бишкеке, то обсуждали возможную игру, но, наверное, они знают наш календарь – все даты закрыты официальными матчами», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Кыргызстана Нурдин Букуев.
Функционер также ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча.
«Играть с сильным соперником всегда интересно. А сыграть со сборной России – тем более. Возможно ли в 2025 году? Все будет зависеть от результатов отбора – это повлияет на переговоры. Мы всегда заинтересованы в поиске сильных соперников. Но пока вопрос матча с Россией в повестке дня не стоит. Все зависит от того, как мы будем двигаться по отбору», – сказал Букуев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий