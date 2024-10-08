Кыргызстан не сможет сыграть товарищеский матч с Россией: «Все даты закрыты официальными матчами»

Сборная Кыргызстана не сможет сыграть против команды России.

«Наша национальная сборная участвует в отборочном раунде Азиатского региона. Это означает, что до июня все даты ФИФА у нас будут использованы под матчи отбора.

Через два дня мы сыграем с Катаром, 15 октября примем Северную Корею. 14 ноября у нас гостевая игра с ОАЭ, 18-го мы дома принимаем Иран.

РФС не выходил на нас с предложением о товарищеском матче. Когда мы проводили игру в Бишкеке, то обсуждали возможную игру, но, наверное, они знают наш календарь – все даты закрыты официальными матчами», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Кыргызстана Нурдин Букуев.

Функционер также ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча.

«Играть с сильным соперником всегда интересно. А сыграть со сборной России – тем более. Возможно ли в 2025 году? Все будет зависеть от результатов отбора – это повлияет на переговоры. Мы всегда заинтересованы в поиске сильных соперников. Но пока вопрос матча с Россией в повестке дня не стоит. Все зависит от того, как мы будем двигаться по отбору», – сказал Букуев.