«Бавария» и Мусиала обсуждают контракт до 2029-го или 2030-го. Зарплата хавбека может возрасти до 25 млн евро в год с учетом бонусов
«Бавария» работает над продлением контракта с Джамалом Мусиалой.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, переговоры между клубом и игроком проходят позитивно. 21-летний полузащитник готов подписать новое соглашение, руководители клуба были проинформированы об этом.
Зарплата Мусиалы может возрасти с 8-9 миллионов евро в год до 25 млн евро с учетом бонусов. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2029 или 2030 года.
Действующий контракт Мусиалы рассчитан до 2026 года. В данный момент хавбек не ведет переговоров с «Манчестер Сити» и «Реалом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости