«Бавария» и Мусиала обсуждают контракт до 2029-го или 2030-го. Зарплата хавбека может возрасти до 25 млн евро в год с учетом бонусов

«Бавария» работает над продлением контракта с Джамалом Мусиалой.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, переговоры между клубом и игроком проходят позитивно. 21-летний полузащитник готов подписать новое соглашение, руководители клуба были проинформированы об этом.

Зарплата Мусиалы может возрасти с 8-9 миллионов евро в год до 25 млн евро с учетом бонусов. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2029 или 2030 года.

Действующий контракт Мусиалы рассчитан до 2026 года. В данный момент хавбек не ведет переговоров с «Манчестер Сити » и «Реалом ».