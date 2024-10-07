Луи Саа: «Хотелось бы увидеть Руни во главе большой команды. Пока у Уэйна не было шанса тренировать игроков выдающегося уровня – иногда надо оказаться в нужное время в нужном месте»
«У Уэйна Руни есть огромное желание заниматься футболом и передавать свои знания игрокам.
Я бы хотел видеть Руни во главе большой, значимой команды, но это трудный путь, и Уэйн знает это лучше, чем кто-либо другой. Иногда нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Нужна подходящая возможность. Думаю, пока у него не было шанса тренировать таких игроков, с которыми он действительно хотел бы работать. Я говорю об игроках выдающегося уровня.
Во многом это напоминает проблему Патрика Виейра. Когда он пришел в «Кристал Пэлас», он пробыл там некоторое время, но не работал с игроками, которые были хотя бы близки к его уровню. Иногда тренеру бывает трудно с этим справиться.
Фрэнк Лэмпард –- другой пример. В начале своей карьеры он получил возможность руководить «Челси», своим клубом. Да, он возглавлял «Дерби Каунти», но переход из «Дерби» в «Челси» – это огромный шаг вперед», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
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