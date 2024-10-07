В Испании создали клуб «Феникс» полностью из мужчин-трансгендеров. Команда проиграла 0:19 в дебютном матче в мужской региональной лиге
В Испании появилась первая команда, состоящая из трансгендеров.
Как передает Reuters, клуб «Феникс» из пригорода Барселоны Сан-Фелиу-де-Льобрегат стал первой в Европе полностью трансгендерной командой, официально признанной футбольной федерацией. 21 сентября «Феникс» дебютировал в мужском региональном первенстве северо-западного региона Каталонии – 5-й по силе лиге Испании. В своем дебютном матче команда проиграла со счетом 0:19.
В Футбольной ассоциации Каталонии отметили, что в течение последних двух сезонов в мужских соревнованиях под эгидой организации могут участвовать все спортсмены независимо от официальной гендерной идентификации. Кроме того, футболисты могут заявляться на турниры под именами, отличающимися от официальных.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости