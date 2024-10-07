В Испании создали клуб «Феникс» полностью из мужчин-трансгендеров. Команда проиграла 0:19 в дебютном матче в мужской региональной лиге

В Испании появилась первая команда, состоящая из трансгендеров.

Как передает Reuters, клуб «Феникс» из пригорода Барселоны Сан-Фелиу-де-Льобрегат стал первой в Европе полностью трансгендерной командой, официально признанной футбольной федерацией. 21 сентября «Феникс» дебютировал в мужском региональном первенстве северо-западного региона Каталонии – 5-й по силе лиге Испании. В своем дебютном матче команда проиграла со счетом 0:19.

В Футбольной ассоциации Каталонии отметили, что в течение последних двух сезонов в мужских соревнованиях под эгидой организации могут участвовать все спортсмены независимо от официальной гендерной идентификации. Кроме того, футболисты могут заявляться на турниры под именами, отличающимися от официальных.