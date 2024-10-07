«Спартак» о приглашении селебрити на матчи: «За прошлый сезон стадион посетило 200 уникальных гостей. Стараемся охватить все возрастные группы и направления»
За прошлый сезон стадион «Спартака» посетило 200 уникальных гостей-селебрити.
«Поиск звезд – непрерывная работа и всегда индивидуальная история, к каждому ищем свой подход. С Юлией Ефимовой помог связаться журналист Паша Лысенков. Юлия хотела прийти на стадион с собакой, но с питомцами на арену не пускают. Зато теперь у ее собаки есть фирменная лежанка в цветах «Спартака» – мы передали от клуба. [Питомцу] Джасперу нравится!
Теперь Юля переживает за клуб: на стадионе объявила о возвращении в плавание, на первый крупный старт вышла в именной футболке «Спартака», а на карнавальных соревнованиях в Санкт-Петербурге участвовала в образе гладиатора. Конкурс на лучший костюм, естественно, остался за ней.
С Ангелиной Мельниковой (олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике – Спортс») получилось так: узнали, что ее тренер симпатизирует «Спартаку». Связались, пригласили – ей очень понравилось. Стала ходить на футбол – и очень прониклась атмосферой, говорила: «Если бы на турнирах по гимнастике так поддерживали, как на «Спартаке» переживают за футболистов, то добилась бы еще больших высот».
Лиза Худайбердиева, чемпионка России в паре по фигурному катанию, изначально пришла с хорошим знакомым, который болеет за нас. А сейчас, кажется, уже влюбилась в клуб – подбирает одежду под красно-белые цвета.
Актриса Анастасия Красовская («Слово пацана», «Черная весна» – Спортс») пришла на футбол, потому что у нее многие друзья болеют за «Спартак».
У Дарьи Клишиной (серебряный призер ЧМ по легкой атлетике-2017 – Спортс») профилирующим предметом в университете был маркетинг в спорте. Когда писала диплом, брала информацию из опыта Николая Старостина. Поэтому мы очень быстро подружились, пригласили ее на стадион.
МакSим после финала Кубка России-2022 говорила, что это был один из самых трогательных моментов в карьере. Пост в соцсетях набрал более 11 миллионов просмотров. Важно, что сейчас она искренне желает «Спартаку» успехов. Ей часто присылают видео, как люди поют ту самую песню – на стадионе, в караоке или еще где-то. МакSим читает новости о клубе, была на игре с ЦСКА в 2023-м и на матче звезд 11 сентября – в честь 10-летия стадиона. Видео выступления МакSим перед игрой (как одновременно пели 30 тысяч человек и игроки в подтрибунк – Спортс») во всех соцсетях собрало 4,5 млн просмотров.
[Комик] Иван Абрамов специально перенес съемки ради матча звезд. Перед стартом он подошел к Олегу Ивановичу Романцеву поздороваться, сказал: «Я – Ваня, буду играть в нападении». Романцев ответил: «Пока в запас». Абрамов: «С удовольствием!» В итоге команда белых, за которую играл Иван, выиграла. А после матча он написал: «Спасибо за эмоции, которые не купить ни за какие гонорары».
Стараемся охватить все возрастные группы и направления, поэтому на одной и той же игре на «Лукойл Арене» можете встретить, к примеру, космонавта Сергея Рязанского, комика и телеведущего Азамата Мусагалиева, бойца Сергея Павловича, балерину Аниту Пудикову («Atomic heart» – Спортс»), хип-хоп исполнителя Yanixa», – рассказали Спортсу в «Спартаке».
Вселенная селебрити РПЛ – зачем клубам Влад А4, Анна Щербакова и Сергей Бурунов?
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