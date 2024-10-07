Постекоглу о 2:3 от «Брайтона» после 2:0: «Худшее при мне поражение «Тоттенхэма». Возможно, мы были в эйфории» 

Эндж Постекоглу оценил поражение «Тоттенхэма» от «Брайтона» (2:3) в АПЛ.

К началу второго тайма «шпоры» вели 2:0, но в течение 18 минут пропустили три гола.

«Такое разочаровывает и огорчает. Я полностью опустошен. Пожалуй, это наше худшее поражение с тех пор, как я здесь.

Так играть во втором тайме – это неприемлемо. Мы и близки не показывали то, что должны были. Возможно, мы были в эйфории (ранее лондонцы одержали 5 побед подряд – Спортс”).

Мы смирились с исходом, и это трудно понять – такого при мне еще не было. Обычно мы бьемся до конца. Если не делать этого – поплатишься. Так и случилось», – сказал тренер «Тоттенхэма ».