«Тоттенхэм» в 10-й раз проиграл в АПЛ при преимуществе в 2+ гола – чаще, чем любая другая команда лиги

«Тоттенхэм» чаще всех в АПЛ проигрывал, имея преимущество в 2 мяча по ходу матча.

Сегодня команда под руководством Энджа Постекоглу уступила «Брайтону » (2:3) в матче 7-го тура Премьер-лиги, ведя со счетом 2:0 после 1-го тайма.

«Тоттенхэм » в 10-й раз проиграл в матче АПЛ , упустив преимущество в 2 и более голов.

У «шпор» больше таких поражений, чем у любой другой команды в истории лиги. По этому показателю лондонцы как минимум на 3 матча опережают остальные клубы.