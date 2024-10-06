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«Тоттенхэм» в 10-й раз проиграл в АПЛ при преимуществе в 2+ гола – чаще, чем любая другая команда лиги

«Тоттенхэм» чаще всех в АПЛ проигрывал, имея преимущество в 2 мяча по ходу матча.

Сегодня команда под руководством Энджа Постекоглу уступила «Брайтону» (2:3) в матче 7-го тура Премьер-лиги, ведя со счетом 2:0 после 1-го тайма.

«Тоттенхэм» в 10-й раз проиграл в матче АПЛ, упустив преимущество в 2 и более голов.

У «шпор» больше таких поражений, чем у любой другой команды в истории лиги. По этому показателю лондонцы как минимум на 3 матча опережают остальные клубы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
рекорды
logoБрайтон
logoЭндж Постекоглу
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